Mezzotero, il gigante italiano che trascina la Samp e (per ora) gioca con l’Azerbaigianil profilo
Introduzione
Dopo aver girato il mondo a soli 18 anni, Mezzotero sta trascinando la Sampdoria a suon di gol nell'ultimo mese. La vita accanto al papà ingegnere l'ha portato da Monza (dove è nato) al Canada fino in Azerbaigian (di cui ha la seconda cittadinanza e, al momento, veste la maglia dell'Under 21), ma anche in Spagna nella prestigiosa Fundacion Marcet prima di trasferirsi a Genova. Centravanti di fisico e qualità, Lorenzo ha appena firmato il rinnovo di contratto coi blucerchiati fino al 2030. E il futuro apre a un dubbio: con quale Nazionale giocherà? Intanto conosciamolo meglio...
Quello che devi sapere
Prima doppietta con la Samp
- È arrivata mercoledì nella quarta vittoria di fila dei blucerchiati contro il Padova, filotto che dopo un avvio in salita permette ai blucerchiati di vedere i playoff. E pensare che i tifosi della Samp avevano scoperto Lorenzo Mezzotero meno di un mese fa, il 31 ottobre, quando da subentrato al posto dell'infortunato Verschaeren era diventato grande protagonista nel derby contro la Virtus Entella.
- Prima aveva causato l’autorete di Tiritiello in collaborazione con Gartenmann, poi aveva segnato il definitivo 2-0 con un tocco di sinistro. Ma non è finita qui: si era ripetuto da titolare contro il Benevento (battuto 3-1) festeggiando per la prima volta sotto la Gradinata Sud. E nel turno infrasettimanale ha segnato due volte all'Euganeo
I numeri
- Le presenze in totale sono 6, ma il bilancio lo ha visto segnare quattro gol nelle ultime quattro partite di Serie B. Una rete ogni 75 minuti per il 18enne Mezzotero alla prima stagione tra i professionisti. Mica male… Il primo a lanciarlo era stato Bernardo Corradi, ex allenatore della Samp che gli aveva concesso i minuti finali nelle sconfitte d'inizio campionato contro Juve Stabia e Palermo.
- A settembre era tornato a giocare (e segnare) con la Primavera, ma l'intuizione del nuovo mister Luca D'Angelo lo ha riportato in pianta stabile in prima squadra. Rimasto in panchina il 27 ottobre contro l'Ascoli, Lorenzo si è preso la Sampdoria quattro giorni dopo. E la stagione dei blucerchiati è definitivamente svoltata
Calcio - Italia Serie B - Sampdoria vs Benevento
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Il rinnovo di contratto (prima del boom)
- Già, perché lo scorso 20 novembre la Sampdoria aveva annunciato il suo prolungamento fino al 2030. Previsto un ingaggio a salire e un'opzione per un ulteriore estensione fino al 2031. E in caso di promozione in Serie A, il contratto verrebbe ritoccato con un congruo adeguamento. "Il rinnovo è un punto di partenza", le parole di Mezzotero.
- Evidentemente la fiducia del club gli ha fatto benissimo: l'indomani era arrivato il gol al Benevento e, come detto, cinque giorni più tardi la prima doppietta in blucerchiato a Padova
Dal Canada all'Azerbaigian
- Lorenzo è nato a Monza il 16 agosto 2008, infanzia e adolescenza vissuta accanto al padre ingegnere. A 4 anni è in Canada dove inizia a giocare in una squadra locale. Poi si sposta in Azerbaigian, dove cresce inizialmente nel settore giovanile del Neftci e poi del Qarabag.
- Nel 2020 il ritorno in Italia a 12 anni tra i dilettanti lombardi della Vigor Milano. Qui brilla e apre un'asta vinta dall'Atalanta, ma proprio a Bergamo inciampa nel primo infortunio della carriera: "Ho avuto problemi al ginocchio sinistro che mi hanno tenuto lontano dai campi da calcio per sei mesi per due anni consecutivi", raccontava. Intanto il nuovo viaggio è dietro l'angolo…
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La Fundacion Marcet
- Nell'estate 2023 si sposta a Barcellona, dove entra a far parte del Programma Professionale della Fundacion Marcet. Il motivo? L'accademia collabora con la Federcalcio azera per garantire ai propri talenti di crescere in Catalogna. Ma di cosa si tratta? Sul proprio sito lo spiega la stessa Fundacion che punta a "formare giocatori intelligenti e dallo spirito libero, trasmettendo valori, solide basi accademiche e offrendo concrete possibilità di lavoro per il futuro".
- Ogni anno ne fanno parte solo 200 iscritti, tra i quali Mezzotero nel 2023. Oltre a tre sedute al giorno sul campo, Lorenzo ha fatto parte del gruppo della HyperLeague ovvero un torneo che organizza sfide tra gli allievi della Marcet e le migliori accademie europee. "Ho fatto una stagione meravigliosa a Barcellona - spiegava all'accademia -, giocando molto e riscoprendo il vero Lorenzo. Sono migliorato in campo ma anche fuori, come persona". Un anno di 'Erasmus' che gli apre le porte per un nuovo ritorno in Italia
Il passaggio alla Sampdoria
- Lo nota un osservatore blucerchiato e nell'estate 2024 si trasferisce a Genova: "I nuovi dirigenti mi conoscevano già da tempo e mi volevano nel club - spiegava Mezzotero -. Hanno creduto molto in me per portarmi qui". Nella prima stagione con l'U17 va in doppia cifra in 22 partite, l'anno seguente si ripete con la Primavera (11 gol in 28 gare). Ed era partito alla grande anche quest'anno, 8 centri in 5 match, lui che aveva svolto il ritiro estivo con la prima squadra.
- Lo scorso febbraio aveva firmato il suo primo contratto da professionista con la Samp: "Continuerò a dare il massimo per questo club e non vedo l'ora di un futuro ancora più luminoso indossando questi colori. Il duro lavoro ripaga sempre". Ci aveva visto lungo…
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Il profilo tecnico
- Attaccante moderno e in continua evoluzione, Mezzotero è destro di piede ma ha già segnato due volte col sinistro in questo campionato. Il senso del gol è una delle sue qualità migliori e non inganni il fisico strutturato (190 centimetri): Lorenzo ha doti tecniche e anche visione di gioco anticipando il movimento dei compagni.
- Non manca nemmeno il carattere, lui che da centravanti può giocare su tutti i fronti: a Padova era partito a sinistra nel tridente con Begic e Tutino segnando un gol, ma trovandone un secondo schierato a destra sull'assist di Insigne. Potente nell'attacco alla profondità e nel duello con gli avversari, è una punta mobile abile anche a creare spazi
Calcio - Italia Serie B - Sampdoria vs Virtus Entella
Azerbaigian o Italia?
- L'interrogativo su quale Nazionale rappresenterà in futuro è inevitabile. Lorenzo ha la doppia cittadinanza e fa parte stabilmente dell'Under 21 dell'Azerbaigian: ha giocato tre partite senza segnare contro Cechia, Scozia e Gibilterra nelle qualificazioni agli Europei di categoria, ma a giugno aveva debuttato con gol.
- Il 6 novembre 2026 era stato convocato dal Ct Abbasov per la prima volta in Nazionale maggiore per le gare di Nations League contro Liechtenstein e Andorra, chiamata alla quale non aveva risposto a causa di un piccolo problema fisico.
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