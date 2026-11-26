Introduzione

Dopo aver girato il mondo a soli 18 anni, Mezzotero sta trascinando la Sampdoria a suon di gol nell'ultimo mese. La vita accanto al papà ingegnere l'ha portato da Monza (dove è nato) al Canada fino in Azerbaigian (di cui ha la seconda cittadinanza e, al momento, veste la maglia dell'Under 21), ma anche in Spagna nella prestigiosa Fundacion Marcet prima di trasferirsi a Genova. Centravanti di fisico e qualità, Lorenzo ha appena firmato il rinnovo di contratto coi blucerchiati fino al 2030. E il futuro apre a un dubbio: con quale Nazionale giocherà? Intanto conosciamolo meglio...



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