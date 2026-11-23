Contro il Sassuolo sono arrivati due gol e gli applausi di De Rossi: "Ci siamo subito innamorati di lui, in lista avevamo anche altri nomi più blasonati che ci stuzzicavano, poi lui è diventato il più forte che potevamo prendere. Sono stato fortunato, idealmente avrei preferito qualcuno di più esperto, ma alla fine Osmajic è perfetto per noi". Sì, ma perché?

Vediamo le azioni delle sue due reti nel video qui sotto: l'1-0 è il repertorio completo di Osmajic. Prima fa da riferimento avanzato: gioca di fisico, protegge palla, fa salire la squadra. Sul lancio lungo lui la ripulisce e serve Baldanzi. Poi attacca la profondità (è il secondo del campionato proprio per attacchi alla profondità), indica la via a Traoré e completa con la pulizia tecnica del tocco per far gol.

Idem sul raddoppio: protegge palla, passa alle spalle del difensore, attacca lo spazio al momento giusto e poi, di nuovo, la sensibilità tecnica per segnare.