Perché l'Inter subisce così tanti gol e il Milan della profondità: Sky Sport Tech ShowVIDEO ANALISI
Introduzione
Quinta puntata dell'appuntamento Sky dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A: in onda ogni lunedì, alle 17.45 LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand.
In casa Inter il 4-4 contro l'Atalanta restituisce un Pio Esposito da tripletta, ma soprattutto in grado di aggiungere sempre qualcosa di nuovo partita dopo partita. Restano i quattro gol incassati e un dato su tutti che può spiegarne il motivo. Sorride il Milan che ama attaccare la profondità e lo fa benissimo. Vittoria Napoli grazie a McTominay e a un "cambio" di posizione che lo ha reso decisivo. E poi: perché Osmajic è un giocatore perfetto per il Genoa di De Rossi e i cross del Como, la squadra dove un po' tutti sono attaccanti.
In alto trovate la puntata integrale, qui sotto tutte le analisi e tutti i video dedicati
Quello che devi sapere
Pio, oltre ai tre gol c'è di più
Partiamo da uno degli uomini copertina della giornata di campionato: Pio Esposito. Lui ne segna tre, l'Inter pareggia, ma è soprattutto tutto quello che sta aggiungendo partita dopo partita a impressionare, al di là del bottino numerico. Nel video qui sotto, per esempio, analizziamo insieme l'azione del terzo gol personale: Pio rimane inizialmente stretto, l'Inter recupera palla, lui si avvicina per l'appoggio ma poi vola ad attaccare la profondità. Legge lo spazio, si guarda intorno, capisce come curvare la propria corsa per crearsi lo spazio giusto. Thuram disegna un passaggio sublime e l'Inter segna.
Sull'azione del rigore nerazzurro (che trovate sempre nel video qui sotto), poi, c'è un tacco-velo bellissimo che apre l'azione per i compagni.
In sintesi: non c'è solo il gioco spalle alla porta nel suo repertorio, Pio Esposito sta crescendo, e lo sta facendo con letture e soluzioni tecniche sempre più raffinate.
Perché l'Inter subisce così tanti gol?
In casa Inter, però, c'è anche un rovescio della medaglia, e sono i gol subiti (17 in totale, nona difesa del campionato). Va detto: i numeri generali sembrano non dare spiegazioni, visto che l'Inter è la squadra che concede meno tiri di tutta la Serie A e la seconda per minor Expected Goal concessi. Eppure c'è un dato che suggerisce una possibile lettura: quando l'Inter fatica nei duelli difensivi perde di efficacia.
Guardate la grafica qui sotto: in 8 delle 16 partite stagionali giocate fin qui l'Inter ha vinto meno del 50% dei duelli difensivi (e nelle altre 8 ha vinto più del 50% dei duelli). Ecco, quello che va sottlineato è che proprio nelle 8 partite sotto il 50% di duelli vinti la squadra di Chivu ha subito 19 dei 23 gol totali incassati. Nelle restanti (sopra al 50% di duelli vinti) di gol ne ha subiti appena 4 e solo 5,54 di Expected Goal contro. Nessuna squadra correla così tanto il dato sui duelli vinti/persi con le reti subite.
Il Milan vince con una parola: profondità
Sorride invece il Milan: cinque gol al Frosinone e una parola chiave su tutte, profondità. Lo dicono i numeri: il Milan è la squadra che attacca più spesso la profondità del campionato, sfruttando a pieno le caratteristiche (su tutte, la velocità) dei suoi giocatori. Vediamo insieme come lo fa.
- Nel video qui sotto la prima azione in analisi è quella del primo gol (l'autorete): il Frosinone va uomo su uomo, ma la squadra di Amorim attacca la profondità col terzo uomo simboleggiato dall'inserimento di Rabiot. E segna.
- Sul secondo gol: il Frosinone è in possesso, il Milan è basso e linea della squadra di Alvini è altissima. Qui i rossoneri attaccano ancora la profondità ma, se prima lo avevano fatto dal possesso, qui lo fanno in ripartenza. Altro gol.
- Terza rete: ancora un attacco della profondità e ancora col terzo uomo, Jashari, questa volta partendo da un lancio lungo e, dunque, da una situazione ancora diversa (Diawara lancia, Ramos pulisce palla in qualche modo e il Milan attacca).
Sono tre azioni diverse ma con un unico principio: la squadra di Amorim riconosce come attaccare lo spazio alle spalle della difesa.
Rabiot è l'uomo chiave del Milan di Amorim
Ancora una volta i numeri lo confermano: è il Milan la prima squadra del campionato per attacco profondità e, in questo senso, ha un uomo chiave: Adrien Rabiot, primo centrocampista sia per corse in profondità, che per corse in profondità servite.
Perché Osmajic è perfetto per il Genoa
Contro il Sassuolo sono arrivati due gol e gli applausi di De Rossi: "Ci siamo subito innamorati di lui, in lista avevamo anche altri nomi più blasonati che ci stuzzicavano, poi lui è diventato il più forte che potevamo prendere. Sono stato fortunato, idealmente avrei preferito qualcuno di più esperto, ma alla fine Osmajic è perfetto per noi". Sì, ma perché?
Vediamo le azioni delle sue due reti nel video qui sotto: l'1-0 è il repertorio completo di Osmajic. Prima fa da riferimento avanzato: gioca di fisico, protegge palla, fa salire la squadra. Sul lancio lungo lui la ripulisce e serve Baldanzi. Poi attacca la profondità (è il secondo del campionato proprio per attacchi alla profondità), indica la via a Traoré e completa con la pulizia tecnica del tocco per far gol.
Idem sul raddoppio: protegge palla, passa alle spalle del difensore, attacca lo spazio al momento giusto e poi, di nuovo, la sensibilità tecnica per segnare.
Così il "cambio" di posizione di McTominay ha fatto vincere il Napoli
Vince anche il Napoli e lo fa grazie al gol partita del "non" solito Scott McTominay. Solito, ovvio, perché è sempre tra i protagonisti, ma con una posizione un po' diversa di cui ha parlato anche Allegri dopo la partita: "Gli ho detto di non farsi trovare in verticale dietro a Hojlund, ma di arrivarci. Così è meno marcabile". Vediamo come.
Il "cambio" decisivo è arrivato tra primo e secondo tempo, con una diversa funzione e diversi compiti per lo scozzese. Nel video qui sotto partiamo dall'analisi del primo tempo: McTominay gioca in verticale dietro a Hojlund, più facile da marcare, coi centrocampisti del Torino che leggono facilmente la situazione e lo tengono a bada.
Nel secondo tempo è un McTominay differente, che arriva sì nella stessa zona (alle spalle di Hojlund), ma in modo diverso: lo fa di corsa, perché un giocatore come lui — quando si inserisce e arriva in velocità — è difficile da marcare e da inseguire. Insomma: il McTominay del secondo tempo col Toro attacca sempre la zona dietro a Hojlund, ma senza occuparla in anticipo. L'azione del gol ne è l'emblema: parte da una posizione più arretrata, arriva in corsa e tira. E segna.
Nel Como un po' tutti fanno gli attaccanti
Chiudiamo col Como di Fabregas, che sblocca la gara col Cagliari grazie a Ramon, un difensore. Avversari chiusi con tanti uomini dietro la linea della palla: per rompere il blocco serve un guizzo, qualcosa che sorprenda. In questo caso è proprio Jacobo Ramon: prima si sgancia, occupa una posizione praticamente da ala, dunque cambia idea e va a fare il centravanti, con Couto che crossa (bene) dalla destra nello spazio che proprio lui ha liberato.
Stesso principio nella seconda azione del video qui sotto: Ramon conduce palla, scarica e non si ferma, prosegue la corsa perché riconosce quando può abbandonare la posizione diventare offensivo.
L'analisi su Ramon si lega al tema dei tanti cross: Cunha, nel gol del raddoppio, segna andando ad occupare l'area, questo perché nel Como la funzione del centravanti la fanno un po' tutti.
Piovono cross
E che il Como crossi molto di più dell'anno scorso lo dicono i numeri: da 12° e 4° tra le squadre del campionato per cross tra 2025/26 e stagione attuale; già eguagliato il numero dia assist da cross della stagione passata, ma sono soprattutto gli ultimi due dati di questo elenco a essere la chiave: la percentuale di tiri di testa sul numero totale dei tiri si è alzata: da 12° a 4°. E da 11° il Como diventato 3° per azioni con un cross.