Classifica marcatori 2026/2027, il confronto con la stagione precedente: è boom di golIL CONFRONTO
Introduzione
Risultati pirotecnici, rimonte, goleade, triplette, poker, attaccanti sulla cresta dell'onda. La Serie A in questa stagione sta vivendo una vera e propria svolta: si segna (e si subisce) molto di più rispetto al passato. Per ritrovare numeri simili a quelli attuali dopo 12 giornate si deve risalire all'immediato Dopoguerra. La crescita rispetto è stata impetuosa: 379 gol in 120 gare, una media di 3,16 reti a partita contro le 2,33 del 2025/2026. Il confronto è ancor più incredibile se si guardano le classifiche marcatori: a questo punto della stagione passata non c'era nessuno in doppia cifra e i migliori realizzatori avevano segnato appena cinque gol a testa, quest'anno invece ci sono già due attaccanti in doppia cifra e nove calciatori con più di cinque gol.
Quello che devi sapere
Un salto nel 1950
Nel Milan giocava Nordahl, nella Juve Boniperti, nell'Inter Nyers. Insieme segnarono 86 gol: era il 1950. Ebbene, erano da 76 anni che in Serie A non c'era una media gol a partita così elevata: 3,16 dopo 12 giornate, frutto di 379 reti in 120 incontri. Un dato altissimo, se si pensa soprattutto alla tradizione italiana e al campionato passato, molto più avaro di gol. Lo scorso anno la media, allo stesso punto della stagione, era di 2,33 gol a partita, rialzatasi appena a 2,43 entro la fine. I giocatori di Serie A avevano segnato esattamente 100 reti in meno, 279.
I campionati di Serie A con più gol dopo 12 giornate
- 1949/1950 => 20 squadre => 423 gol
- 1950/1951 => 20 squadre => 408 gol
- 2026/2027 => 20 squadre => 379 gol
- 2020/2021 => 20 squadre => 374 gol (era stata disputata una partita in meno, sarebbero diventati 376)
- 2021/2022 => 20 squadre => 367 gol
- 1932/1933 => 18 squadre => 354 gol
- 2017/2018 => 20 squadre => 345 gol (erano state disputate due partite in meno, sarebbero diventati 350)
La proiezione di fine stagione
Se la media dovesse continuare a mantenersi tale, si arriverebbe a circa 1200 gol a fine stagione, un dato molto superiore ai 922 del 2025/2026. Il saldo attivo del campionato in corso oscillerebbe tra i 270 e i 280 gol, numeri da capogiro. Tante squadre stanno riscrivendo i loro primati storici:
- la Roma è la prima squadra dal 1951 a sfondare il muro dei 35 gol in 12 giornate (36)
- l'Inter ha segnato 32 gol, dato più alto per i nerazzurri dal 1961
- il Milan è arrivato a 28 reti, sul podio dietro le annate del trio svedese Gren-Nordahl-Liedholm e di Nereo Rocco
Ad adattarsi a questi ritmi realizzativi non sono solo le big: due neopromosse come Frosinone e Monza hanno già segnato rispettivamente 25 e 20 gol, 5° e 7° miglior attacco del campionato al momento
Classifica marcatori: il confronto
Se le squadre aumentano così i propri numeri, significa che i singoli giocatori stanno regalando delle performance pazzesche a livello di produzione offensiva. E non c'è nulla di meglio per capirlo dal confronto delle classifiche marcatori. Lo scorso anno, passate 12 partite, i capocannonieri erano 4 giocatori con appena 5 reti a testa, di cui 2 rigoristi. A fine anno, soltanto 14 giocatori sono arrivati con fatica in doppia cifra, di cui la metà con appena 10 gol. Il romanista Malen, nonostante sia arrivato a gennaio, è arrivato secondo nella classifica marcatori alle spalle di Lautaro Martinez, a lungo infortunato (17 gol contro 14). Era dal 1991 che il miglior realizzatore della Serie A non chiudeva la stagione sotto le 20 reti (19 gol per Vialli con la Sampdoria).
Quest'anno invece, in attesa della 13^ giornata, sono già 9 i calciatori ad aver superato quota 5 gol e solo uno tra loro da rigorista. Due inoltre sono già in doppia cifra. Di seguito, la classifica marcatori della scorsa stagione e quella attuale.
La classifica marcatori 2025/2026 (dopo 12 giornate)
- 5 gol: Riccardo Orsolini* (Bologna, 2 rigori), Hakan Calhanoglu (Inter, 2 rigori), Christian Pulisic (Milan), Nico Paz* (Como)
- 4 gol: Giovanni Simeone* (Torino), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Domenico Berardi (Sassuolo, 2 rigori), Federico Bonazzoli* (Cremonese), Kevin de Bruyne (Napoli, 3 rigori), Frank Anguissa (Napoli), Rafael Leao (Milan, 2 rigori), Lautaro Martinez* (Inter), Matias Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna), Ange-Yoan Bonny (Inter), Mateo Pellegrino (Parma, 1 rigore)
*i giocatori che hanno chiuso il campionato in doppia cifra
La classifica marcatori 2026/2027 (dopo 12 giornate)
- 12 gol: Donyell Malen (Roma)
- 11 gol: Gustavo Varela (Monza, 3 rigori)
- 8 gol: Antonio Raimondo (Frosinone)
- 7 gol: Nikola Krstovic (Atalanta)
- 6 gol: Marcus Thuram (Inter), Francesco Pio Esposito (Inter), Milutin Osmajic (Genoa), Alphadjo Cisse (Milan), Tijani Noslin (Lazio)