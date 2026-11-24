Se le squadre aumentano così i propri numeri, significa che i singoli giocatori stanno regalando delle performance pazzesche a livello di produzione offensiva. E non c'è nulla di meglio per capirlo dal confronto delle classifiche marcatori. Lo scorso anno, passate 12 partite, i capocannonieri erano 4 giocatori con appena 5 reti a testa, di cui 2 rigoristi. A fine anno, soltanto 14 giocatori sono arrivati con fatica in doppia cifra, di cui la metà con appena 10 gol. Il romanista Malen, nonostante sia arrivato a gennaio, è arrivato secondo nella classifica marcatori alle spalle di Lautaro Martinez, a lungo infortunato (17 gol contro 14). Era dal 1991 che il miglior realizzatore della Serie A non chiudeva la stagione sotto le 20 reti (19 gol per Vialli con la Sampdoria).

Quest'anno invece, in attesa della 13^ giornata, sono già 9 i calciatori ad aver superato quota 5 gol e solo uno tra loro da rigorista. Due inoltre sono già in doppia cifra. Di seguito, la classifica marcatori della scorsa stagione e quella attuale.