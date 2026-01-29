Il ritorno di Lorenzo Insigne riaccende l’entusiasmo di Pescara e riporta alla memoria la stagione di Zemanlandia. Marco Sansovini, ex compagno di reparto di Insigne, racconta a Sky Sport Insider il primo impatto con il giovane talento, la mentalità già da grande giocatore e il rapporto speciale con Verratti e Immobile