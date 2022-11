C'è il Mondiale ma c'è anche la Serie B, che scende in campo per la 14^ giornata. Nel Parma torna dal 1' Bernabé. Man, Vazquez e Sohm i tre alle spalle di Inglese. Tesser perde Diaw (che non sarà neanche in panchina per un attacco influenzale), davanti Bonfanti in coppia con Falcinelli. Diretta alle 15 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD