La sfida del 'Liberati' apre la 16^ giornata del campionato di Serie B. Il Cagliari ha la chance, in caso di successo, di raggiungere la Ternana a quota 22 punti. Andreazzoli manda in campo Agazzi a centrocampo. Falletti dietro Partipilo e Pettinari. Liverani si affida a Kourfalidis alle spalle di Lapadula-Luvumbo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD