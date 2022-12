Dopo la vittoria in trasferta contro il Cittadella, il Bari vuole proseguire nella sua scalata alla classifica e affronta al San Nicola il Modena per conservare almeno il terzo posto. Mignani ancora con Folorunsho in attacco con Botta e Antenucci, Tesser risponde con la coppia Falcinelli-Diaw. Il Modena arriva a questa sfida dopo il pareggio casalingo contro il Venezia. Diretta su Sky Sport e NOW TV alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD