Allo stadio Zini Cremonese e Catanzaro si giocano il posto in finale playoff contro il Venezia che ieri ha battuto il Palermo. Stroppa cambia in attacco e schiera Coda e Buonaiuto. Vivarini deve vincere: Immello-Biasci tandem offensivo con Vandeputte a supporto da sinistra. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD