Marino: "Tutti dobbiamo credere di potercela fare"

Archiviata la sconfitta di Marassi per 2-0 la Salernitana prepara la partita più importante della stagione di domani sera all'Arechi contro la Sampdoria. In palio la permanenza in serie B che passa soltanto da una vittoria non con il minimo scarto. Alla vigilia in conferenza stampa si sono presentati l'allenatore e il capitano, Pasquale Marino e Gianmarco Ferrari. Parole decise quelle di Marino che si aspetta un grande aiuto anche dalla tifoseria: "Dobbiamo riscattare la prestazione dell'andata. Siamo consapevoli che la posta in palio è altissima. Fuori casa purtroppo il rendimento non è stato all'altezza, dobbiamo ripetere le partite fatte in casa nell'ultimo mese. Tutti dobbiamo credere di potercela fare, il destino è ancora nelle nostre mani. Ci teniamo a fare bene e a riscattarci con l'aiuto di tutti. Il nostro stadio dovrà rappresentare quello che è stato per la Samp all'andata"

