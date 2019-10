CESENASTORIES, al via oggi la seconda stagione del docu-web

Rieccoci e, scusate il ritardo. Dove ci eravamo lasciati? Ah, sì, durante i festeggiamenti per la promozione dei bianconeri in Serie C.

La prima edizione di #CesenaStories ha raccontato, con la formula originale del docu-reality web, la stagione del club romagnolo post fallimento. Come? Attraverso le immagini dello spogliatoio, le interviste ai protagonisti, ma con un taglio tutto nuovo e senza filtri. Una storia vera. Un “esperimento” positivo che ora siamo pronti a riproporre. In un campionato professionistico, quello della Lega Pro, Girone B.

E' il nuovo Cesena di Francesco Modesto: una squadra ampiamente rinnovata rispetto a quella che conquistò, pochi mesi fa, la promozione sotto la guida di Giuseppe Angelini. Tanti dunque i volti nuovi che conosceremo nel lungo backstage che accompagnerà da (molto) vicino, la stagione del club romagnolo.

Un racconto rivolto a tutti i itfosi di calcio, non solo agli 8715 tifosi bianconeri (tanti gli abbonamenti staccati per questa nuova stagione).

Il calcio ed i calciatori e soprattutto gli uomini, visti da un’altra prospettiva. E poi i tifosi, le giovani promesse del settore giovanile, le ragazze del femminile. E anche le difficoltà, come quelle riscontrate dal Cesena in questo avvio di campionato. Facile raccontarsi quando tutto va bene. Un po’ meno quando la classifica dice che il Cavalluccio sta a metà: 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte. La sfida è lanciata.

Da oggi, 25 ottobre, al via dunque la seconda stagione del docu-web esclusivo con due appuntamenti settimanali, ogni mercoledì e venerdì sul sito skysport.it, sulla App di Sky Sport e sull’account social Twitter di Sky Sport.