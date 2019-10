Un pareggio che brucia. Una rimonta che getta al vento due punti preziosi nello scontro diretto e nega la possibilità di una fuga in testa alla classifica. Il Monza paga a caro prezzo i minuti di recupero contro il Renate e, alla fine, si deve 'accontentare' del 2-2. Un risultato amaro per la squadra di Brocchi, visto il doppio vantaggio maturato nel primo tempo. Due reti, siglate da Iocolano e Armelino, in grado di concretizzare il lungo dominio dei padroni di casa e mettere in discesa la partita. Nella ripresa, poi, la fase di gestione, vanificata solo negli istanti finali: difesa scoperta e punita da Guglielmotti al 93' e poi il clamoroso pareggio di Maritato due giri di orologio dopo. Un gol, quest'ultimo, che ha irritato Silvio Berlusconi. Il numero 23 del Renate, infatti, ha approfittato di un'uscita sbagliata dal portiere Lamanna: l'ex Genoa è uscito fuori dall'area e colpito il pallone con la testa, ma non a sufficienza per allontare il pericolo. La sfera è rimbalzata sul piede di De Sena e si è trasformato nel più comodo degli assist per Maritato che, a porta vuota, non ha sbagliato. Laconico il commento di Berlusconi a fine partita: "Non ho mai visto un errore del portiere così...".