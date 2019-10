Serie C, i risultati della 12^ giornata: il Vicenza è in vetta, la Reggina vola

Dodicesima giornata di Serie C agli archivi, caratterizzata da gol e sorpassi come al solito. Nel girone A, l'anticipo del sabato metteva contro Monza e Renate, prima contro seconda, e con una clamorosa rimonta nel recupero il Renate è riuscito a inchiodare la capolista sul 2-2. Non ne ha approfittato il Pontedera, mentre ha accorciato la Carrarese: con il Renate sono le tre seconde del girone A. Nel girone B il Vicenza sorpassa in vetta il Padova: i biancorossi hanno espugnato il campo della Sambenedettese, mentre i biancoscudati hanno pareggiato nell'anticipo in casa del Piacenza. Nel girone C è sempre più prima la Reggina, che ha ottenuto un successo anche in casa dell'Avellino. Contestualmente il Potenza ha perso in casa del Monopoli e il Bari lo raggiunge grazie al pari ottenuto in casa del Catania.

Girone A

Monza – Renate 2-2

13’ Iocolano (M), 42’ Armellino (M), 90+3’ Guglielmotti (R), 90+5’ Maritato (R)

Arezzo – Giana Erminio 2-0

39’ Cutolo, 63’ Caso

Gozzano – Pontedera 2-2

30’ Fedato (G), 31’ e 81’ barba (P), 83’ Fedato (G)

Pianese – Olbia 2-2

48’ Ogunseye (O), 81’ La Rosa (O), 90+2’ Regoli (P), 90+3’ Catanese (P)

Pro Patria – Carrarese 2-3

10’ Infantino (C), 31’ Mastroianni (P), 38’ Le Noci (P), 52’ rig. Tavano (C), 67’ Mezzoni (C)

Robur Siena – Pro Vercelli 1-2

10’ Baroni (R), 17’ Azzi (P), 29’ Comi (P)

Albinoleffe – Alessandria 4-1

43’ Arrighini (Ale), 68’ Sibilli (Alb), 72’ e 86’ Gelli (Alb), 90+1’ Kouko (Alb)

Como – Lecco 1-1

6’ Ganz (C), 86’ Moleri (L)

Juventus U23 – Pergolettese 1-0

62’ Lanini

Novara – Pistoiese 0-0

Classifica: Monza 29, Renate 22, Pontedera 22, Carrarese 22, Alessandria 20, Robur Siena 20, Novara 19, Como 17, Albinoleffe 16, Pro Vercelli* 16, Pro Patria 16, Juventus U23* 16, Arezzo 14, Pistoiese 13, Pianese 13, Gozzano 10, Olbia 10, Lecco 8, Giana Erminio 7, Pergolettese 5.

* una partita in meno

Girone B

Piacenza – Padova 1-1

16’ Imperiale (Pi), 57’ Pesenti (Pa)

Modena – Reggiana 0-1

16’ Scappini

Ravenna – Cesena 1-1

45’ Nocciolini (R), 50’ Valeri (C)

Sambenedettese – Vicenza 0-3

24’ Cappelletti, 51’ Guerra, 59’ Pontisso

Sudtirol – Virtus Verona 1-0

40’ Petrella

Arzignano Valchiampo – Feralpisalò 1-2

17’ Ceccarelli (F), 55’ Magnino (F), 60’ Balestrero (A)

Rimini – Fermana 0-1

49’ Cognigni

Vis Pesaro – Gubbio 0-1

56’ Sorrentino

Imolese – Carpi

lunedì ore 20:45

Triestina – Fano

lunedì ore 20:45

Classifica: Vicenza 27, Padova 26, Sudtirol 25, Reggiana 23, Carpi* 20, Virtus Verona 19, Piacenza 19, Feralpisalò 19, Sambenedettese 18, Triestina* 16, Modena 14, Vis Pesaro 14, Ravenna 14, Cesena 12, Fermana 12, Gubbio 10, Fano* 10, Rimini 9, Arzignano Valchiampo 8, Imolese* 6.

* una partita in meno

Girone C

Avellino – Reggina 1-2

64’ e 69’ Denis (R), 72’ Charpentier (A)

Catania – Bari 0-0

AZ Picerno – Paganese 2-0

5’ Guerra, 37’ rig. Esposito

Viterbese – Sicula Leonzio 2-0

27’ Volpe, 49’ Tounkara

Bisceglie – Virtus Francavilla 0-1

26’ Perez

Catanzaro – Rende 1-1

27’ Morselli (R), 29’ Kanoute (C)

Monopoli – Potenza 3-0

28’ Cuppone, 51’ rig. Fella, 62’ Mercadante

Teramo – Casertana 4-3

14’ Mungo (T), 27’ Ferreira (T), 45’ Zito (C), 55’ Bombagi (T), 57’ Paparusso (C), 78’ Mungo (T), 80’ Starita (C)

Vibonese – Ternana 1-1

35’ rig. Bubas (V), 78’ Ferrante (T)

Cavese – Rieti

lunedì ore 20:45

Classifica: Reggina 28, Potenza 24, Bari 22, Monopoli 22, Ternana 22, Viterbese 20, Teramo 18, Casertana 17, Paganese 16, Catanzaro 16, Vibonese 15, Teramo 15, Avellino 15, Virtus Francavilla 13, Az Picerno 13, Cavese* 13, Bisceglie 10, Rieti* 8, Sicula Leonzio 6, Rende 5.

* una partita in meno