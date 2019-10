2/23 ©Getty

Ufficiali le scelte del Ct Nunziata che, come noto, ha dovuto rinunciare a Sebastiano Esposito per il Mondiale Under 17: "Ci dispiace non sia potuto venire con noi, è sempre stato un leader sia sotto il profilo tecnico che all’interno dello spogliatoio". Sono 21 i convocati, tutti nati nel 2002 tranne i classe 2003 Giovane (Atalanta) e Gnonto (Inter): il club più rappresentato è proprio l’Inter con 5 giocatori, seguito dall’Atalanta a quota 3 convocati. Eccoli in rassegna per carriera e qualità

