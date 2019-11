Catania, arrestato l'ultrà dell'aggressione all'amministratore delegato Lo Monaco

La Digos di Catania in collaborazione con quella di Reggio Calabria, ha arrestato per violenza privata aggravata il presunto aggressore dell'amministratore delegato del club. Per gli agenti: "L'episodio (di mercoledì ndr) si inscrive in una serie di fatti finalizzati allo scopo di ottenere che abbandoni la società sportiva"

È stato arrestato il presunto aggressore dell’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco. Si tratterebbe di un pregiudicato catanese, di cui non è stata resa nota l’identità, finito in manette per violenza privata aggravata da personale della squadra tifosi della Digos catanese, in collaborazione con i colleghi della Questura di Reggio Calabria. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato differita, entro 48 ore dall’aggressione. Il bruttissimo episodio è avvenuto due giorni fa, intorno alle 8 di mercoledì 27 novembre, sul traghetto Messina-Villa San Giovanni. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, riferita dall’Ansa: "Il grave episodio si inscrive in una serie di fatti" finalizzati al "chiaro scopo di ottenere con la violenza che l'amministratore delegato abbandoni la gestione della società sportiva". Maggiori dettagli sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa in mattinata alla Questura di Catania.