Serie C, spettatori record: la top 5 dei tre gironi. Al comando Novara, Cesena e Ternana

Stadi sempre più pieni in Serie C. Il girone d’andata appena concluso ha collezionato un totale di 1.536.152 spettatori, contro i 944.858 della stagione passata, con un aumento del 63%. Nella speciale classifica il primo posto nel girone A è del Novara con 38.504 presenze totali; nel girone B primo gradino del podio per il Cesena con 91.249 spettatori; il girone C lo guida la Ternana che “sfonda” le 100mila presenze (115.422 per la precisione), seguita a ruota dal Bari con 114.894