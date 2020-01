Serie C, i risultati della 23^ giornata: Monza inarrestabile, pari tra Reggina e Bari

Nel weekend anche la Serie C in campo per la 23^ giornata. Nel Girone A il Monza si conferma capolista indiscussa vincendo in casa della Pro Vercelli, con Bobo Vieri ospite d'eccezione in tribuna. Le inseguitrici peraltro non tengono il passo: pareggiano, infatti, sia la Carrarese che il Pontedera. Da segnalare il 3-3 pirotecnico tra Alessandria e Olbia, con tutti e sei gol nella ripresa. Nel Girone B il Carpi non va oltre il pari col Padova e così il Vicenza ha la possibilità di allungare in vetta alla classifica. Vittoria larga della Triestina contro il Cesena, pareggi in tutte le altre gare del primo pomeriggio. Nel big match del Girone C, Reggina e Bari si dividono la posta in palio, con i pugliesi che nel finale trovano l'1-1 con Perrotta (i granata erano passati in vantaggio con la rete del solito German Denis). Monopoli e Ternana, a ridosso del gruppo di testa, si devono accontentare di uno sterile 0-0. Il Catania viene sconfitto in casa della Viterbese per 2-0; con lo stesso risultato la Virtus Francavilla batte la Paganese.

Girone A

Pro Patria – Juventus U23 3-2

11’ Kolaj (P), 20’ Muratore (J), 52’ Colombo (P), 58’ Marchi (J), 72’ Palesi (P)

Pistoiese – Carrarese 1-1

39’ Infantino (C), 47’ aut. Tedeschi (P)

Robur Siena – Lecco 1-1

69’ rig. Arrigoni (R), 75’ rig. Strambelli (L)

Pro Vercelli – Monza 1-2

12’ Fossati (M), 22’ Gliozzi (M), 48’ rig. Rosso (P)

Alessandria – Olbia 3-3

50’ Casarini (A), 63’ Eusepi (A), 69’ Biancu (O), 79’ Eusepi (A), 82’ Altare (O), 90+1’ Pennington (O)

Arezzo – Pergolettese 3-0

31’ Gori, 34’ Cutolo, 67’ Foglia

Novara – Pontedera 1-1

31’ Semprini (P), 88’ rig. Schiavi (N)

Pianese – Albinoleffe

in corso

Giana Erminio – Gozzano

in corso

Como – Renate

in corso

Classifica: Monza 56, Pontedera 41, Renate* 39, Carrarese 39, Robur Siena 36, Novara 34, Alessandria 33, Albinoleffe* 32, Pro Patria 30, Pistoiese 29, Juventus U23 28, Como* 28, Arezzo* 28, Lecco 25, Pro Vercelli 25, Pianese* 21, Pergolettese 20, Gozzano* 19, Olbia 15, Giana Erminio* 14.

* una partita in meno

Girone B

Carpi – Padova 1-1

21’ Kresic (P), 75’ Biasci (C)

Triestina – Cesena 4-1

6’ e 16’ Gomez (T), 48’ rig. Caturano (C), 78’ Granoche (T), 81’ Paulinho (T)

Fermana – Piacenza 1-1

19’ Bacio Terracino (F), 47’ Cattaneo (P)

Vis Pesaro – Ravenna 0-0

Arzignano Valchiampo – Sambenedettese 1-1

36’ Bigolin (A), 56’ Grandolfo (S)

Virtus Verona – Feralpisalò

in corso

Fano – Gubbio

in corso

Modena – Imolese

in corso

Rimini – Vicenza

in corso

Reggiana – Sudtirol

lunedì ore 20:45

Classifica: Vicenza* 52, Carpi 46, Reggiana* 45, Sudtirol* 42, Padova 40, Piacenza 37, Feralpisalò* 34, Modena* 33, Sambenedettese 33, Triestina 32, Virtus Verona** 28, Vis Pesaro 26, Cesena 25, Fermana 23, Ravenna 23, Arzignano Valchiampo 21, Imolese* 20, Gubbio** 18, Fano* 18, Rimini* 15.

* una partita in meno

** due partite in meno

Girone C

Rende – Vibonese 1-1

65’ Libertazzi (R), 72’ Prezioso (V)

Reggina – Bari 1-1

69’ Denis (R), 88’ Perrotta (B)

Viterbese – Catania 2-0

82’ Molinaro, 87’ Bensaja

Virtus Francavilla – Paganese 2-0

7’ Mastropietro, 79’ Sperandeo

Monopoli – Ternana 0-0

Potenza – Bisceglie

in corso

Rieti – Casertana

in corso

Avellino – Az Picerno

in corso

Cavese – Teramo

in corso

Sicula Leonzio – Catanzaro

lunedì ore 14:30

Classifica: Reggina 53, Bari 47, Ternana 47, Monopoli 44, Potenza* 41, Teramo* 34, Catania 33, Viterbese 32, Catanzaro* 32, Virtus Francavilla 30, Paganese 29, Cavese* 28, Vibonese 28, Casertana* 28, Avellino* 27, Az Picerno* 23, Bisceglie* 17, Rende 15, Sicula Leonzio* 12, Rieti* 8.

* una partita in meno