Nel finale di Inter-Cagliari, giallo immediatamente tramutato dall'arbitro in rosso diretto per le veementi proteste dell'attaccante nerazzurro. Conte furioso è andato via dallo stadio senza parlare. Lautaro Martinez sarà squalificato sicuramente contro l'Udinese e rischia di saltare anche il derby, se dovesse ricevere più di una giornata. Ma c'è un precedente legato a Balotelli che fa sperare l'Inter...

È il 94° di Inter-Cagliari, il risultato è di 1-1. Lautaro Martinez aveva sbloccato la gara con un colpo di testa su assist del nuovo acquisto Young (11° gol in campionato, l’ottavo della sua stagione realizzato nella prima mezz’ora di gioco), ma i nerazzurri erano stati raggiunti da qualche minuto dall'ex Nainggolan. Ha tutto origine da uno scontro aereo a metacampo con Walukiewicz: Lautaro invoca il fallo, Manganiello non gli concede la punizione e lo ammonisce per proteste, poi il cartellino si tramuta immediatamente in espulsione diretta dopo un faccia a faccia con l’arbitro. Il Toro è una furia, trattenuto dai compagni, va via dal campo calciando con rabbia un pallone che gli passa vicino.

Cosa rischia?

Molto dipenderà da cosa scriverà l'arbitro Manganiello nel suo referto. Sicura una giornata (salterà sicuramente la partita con l’Udinese) possibile anche una seconda. E in quel caso vedrebbe dalla tribuna il derby del 9 febbraio.

Il precedente di Balotelli

C'è il recentissimo precedente di Balotelli a far sperare l'Inter. Identica, infatti, è la dinamica che ha portato anche al rosso dell'attaccante del Brescia nella gara contro il Cagliari. Balo si era visto sventolare sotto il naso il giallo, immediatamente tramutato in rosso diretto per “un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità nei confronti dell’arbitro”. Per Balotelli sono arrivate 2 giornate di squalifica più un’ammenda di 10mila euro, ma a fare la differenza in quel caso il fatto che l'attaccante del Brescia fosse già diffidato. Dunque una giornata per il giallo da diffidato e una per la protesta. Lautaro non è in diffida (diffidati prima della gara di Cagliari erano Bastoni e D'Ambrosio) quindi, qualora venisse appricato lo stesso metro di giudizio, prenderebbe solo una giornata e potrebbe essere in campo nel derby.

Conte via senza parlare

Al termine della partita, Antonio Conte ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti.Il tecnico nerazzurro, anche lui nervoso e polemico contro l'arbitro a fine partita, ha attraversato la zona mista di San Siro raggiungendo subito i parcheggi. "Il mister non stava benissimo, è andato via per quello", la spiegazione data dal suo vice Stellini. L'allenatore era stato decisamente polemico nei confronti del direttore di gara subito dopo il fischio finale. Tra i calciatori, i più nervosi D'Ambrosio, Ranocchia e Berni (che risulta espulso nel report della Lega), mentre il team manager Oriali cercava di allontanare tutti dall'arbitro.