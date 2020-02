Serie C, vota il gol più bello della 24^ giornata

Questa settimana in corsa ci sono Elia Bortoluz (Pergolettese), Fabio Scarsella (Feralpisalò) e Tommaso Cancellotti (Teramo). Il vincitore del sondaggio verrà svelato all’interno di Area C, l'appuntamento settimanale su Sky Sport24 (ogni martedì alle 17.30)

Su skysport.it vi proponiamo ogni settimana una clip con le tre reti più belle (vedi il video in copertina) e un sondaggio. Grazie ai vostri voti verrà eletto ogni settimana all’interno di Area C, l’appuntamento dedicato alla Lega Pro in onda ogni martedì alle 17.30 su Sky Sport24, il gol più bello dell’ultima giornata di campionato. Un gol per ogni girone, scelto dalla redazione di Sky Sport. Per esprimere la vostra preferenza basta cliccare nel sondaggio qui sotto sul nome del marcatore.

Nella Top Gol della 24^ giornata le tre reti più belle sono quelle di

Elia Bortoluz (Girone A): sua la rovesciata che ha aperto le marcature di Pergolettese-Novara, poi terminata 2-2.Poi la rete di Fabio Scarsella (Girone B) che ha regalato alla Feralpisalò la vittoria sul Modena. Infine il gol di Tommaso Cancellotti (Girone C) che ha aperto le danze nella vittoria del Teramo contro il Rende (3-0).