La Giovane Italia: quando Locatelli non faceva le cose per bene...

Inutile nascondersi dietro un dito. Quando si sono divise annate, mesi, settimane, giorni insieme, a livello settore giovanile, quasi sempre si è creato un rapporto magico. Che dura per sempre. Perchè? Facile. Quello era calcio legato al divertimento puro, alla crescita e al voler rincorrere un sogno che non si sa quando si possa avverare. La nuova stagione de La Giovane Italia punterà proprio a riportare in "vita" aneddoti, curiosità e punti critici nel percorso di crescita degli attuali giocatori italiani in serie A.

Primo protagonista, uno dei centrocampisti più "caldi" del campionato, reduce da una partita super contro la Roma. Manuel Locatelli, ora al Sassuolo, vanta un percorso comune con uno degli allenatori più "rampanti" del momento. Christian Brocchi e il suo Monza hanno ormai un piede in Serie B.

Era un Milan che per entrambi ha significato trampolino di lancio. Per Brocchi dagli allievi B alla prima squadra. Per "Manu" dai giovanissimi a quel gol alla Juventus che gli ha cambiato la vita. O meglio. Avrebbe dovuto.