Serie C, i risultati della 24^ giornata: Monza travolgente, rallenta il Vicenza

Nel weekend è scesa in campo anche la Serie C per la 24^ giornata. Nel Girone A prosegue la corsa inarrestabile del Monza, che nell'anticipo del sabato sera ha travolto il Lecce con un secco 4-0. Si ferma inoltre la prima inseguitrice della formazione allenata da Brocchi: il Pontedera infatti non va oltre lo 0-0 contro la Juventus U23. Nelle zone basse della classifica, grandissima vittoria della Giana Erminio che passa sul campo della Carrarese con un netto 1-4. Nel Girone B rallenta il Vicenza capolista, bloccato in casa dal Gubbio sullo 0-0. Ne approfitta la Reggio Audace che accorcia le distanze dalla vetta a 5 punti, battendo il Fano per 2-1. In zona play-off passi avanti importanti di Alto Adige e Padova, mentre il Carpi strappa un punto in extremis sul campo del Rimini. Nel Girone C continua il duello a distanza tra Reggina e Bari, entrambe vincenti nell'ultimo turno. I calabresi vincono sul campo della Vibonese grazie al gol di German Denis e mantengono i 6 punti di vantaggio sui pugliesi che hanno battuto per 2-0 la Virtus Francavilla al San Nicola. Rallenta la Ternana, bloccata sullo 0-0 dalla Sicula Leonzio.

Girone A

Monza-Lecco 4-0

12' Morosini, 17' Mota, 45' Mosti, 84' Finotto

Carrarese-Giana Erminio 1-4

25' Greselin (G), 27' Murolo (C), 47' Manconi (G), 66' Manconi (G), 75' Perna (G)

Alessandria-Pianese 0-0

Olbia-Renate 0-0

Pro Patria-Robur Siena 0-0

Albinoleffe-Arezzo 1-1

22' Gori (AR), 58' Cori (AL)

Pontedera-Juventus U23 0-0

Pergolettese-Novara 2-2

4' Bortoluz (P), 15' Schiavi (N), 26' Gonzalez (N), 54' Ciccone (P)

Como-Pistoiese 1-2

4' Gabrielloni (C), 14' Gucci (P), 58' Gucci (P)

Gozzano-Pro Vercelli 0-1

70' Rolando

Classifica: Monza 59, Pontedera 42, Renate 40, Carrarese 39, Robur Siena 37, Novara 35, Albinoleffe 34, Alessandria 34, Arezzo 32, Pistoiese 32, Como 31, Pro Patria 31, Juventus U23 29, Pro Vercelli 28, Lecco 25, Pianese 23, Pergolettese 21, Giana Erminio 20, Gozzano 19, Olbia 16

Girone B

Imolese-Ravenna 1-1

22' Mokulu Tembe (R), 94' Chinellato (I)

Alto Adige-Arzignano Chiampo 5-0

26' Rover, 37' Beccaro, 49' Gigli, 56' Tait, 73' Petrella

Rimini-Carpi 2-2

45' Codromaz (R), 46' Letizia (R), 72' Biasci (C), 94' Biasci (C)

Triestina-Vecomp Verona 0-0

Padova-Vis Pesaro 4-0

8' Nicastro, 49' Buglio, 70' Ronaldo, 82' Santini

Reggio Audace-Fano 2-1

24' Zamparo (R), 48' Zamparo (R), 89' Carpani (F)

Piacenza-Cesena 1-1

30' Polidori (P), 47' Ardizzone (C)

Vicenza-Gubbio 0-0

Feralpi Salò-Modena 2-1

4' Miracoli (F), 19' Ferrario (M), 35' Scarsella (F)

Sambenedettese-Fermana 0-0

Classifica: Vicenza 56, Reggio Audace 51, Carpi 47, Alto Adige 45, Padova 43, Feralpi Salò 40, Piacenza 38, Modena 34, Sambenedettese 33, Triestina 33, Vecomp Verona 29, Vis Pesaro 26, Cesena 26, Gubbio 25, Ravenna 24, Fermana 23, Imolese 22, Arzignano Chiampo 21, Fano 18, Rimini 16

Girone C

Paganese-Cavese 0-0

Bisceglie-Avellino 1-1

40' Di Paolantonio (A), 45' Montero (B)

Catania-Monopoli 0-2

17' Fella, 66' Donnarumma

Casertana-AZ Picerno 1-1

93' Kosovan (AZ), 95' Tascone (C)

Teramo-Rende 3-0

17' Cancellotti, 58' Magnaghi, 63' Magnaghi

Potenza-Rieti 1-1

8' De Sarlo (R), 41' Coccia (P)

Ternana-Sicula Leonzio 0-0

Vibonese-Reggina 0-1

34' Denis

Bari-Virtus Francavilla 2-0

26' Antenucci, 50' Ciofani

Catanzaro-Viterbese 4-0

25' Tulli, 63' Tulli, 85' Bianchimano, 91' Corapi

Classifica: Reggina 56, Bari 50, Ternana 48, Monopoli 47, Potenza 45, Catanzaro 38, Teramo 37, Catania 33, Cavese 32, Viterbese 32, Virtus Francavilla 30, Paganese 30, Casertana 29, Avellino 29, Vibonese 28, AZ Picerno 25, Bisceglie 18, Rende 15, Sicula Leonzio 13, Rieti 12