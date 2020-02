Coppa Italia, rimonta della Juventus U23 sulla Feralpisalò: è in finale

I bianconeri hanno rimontato il 2-0 subito all’andata, vincendo in casa 4-0 la semifinale di ritorno ai supplementari. Affronterà in finale una tra Catania e Ternana

Juventus U23 – Feralpisalò 4-0 d.t.s (0-2 all’andata)

14' Marchi, 59' e 114' rig. Zanimacchia, 119' Rafia

Juventus U23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Dragusin, Delli Carri, Frabotta; Peeters (dal 55’ Fagioli), Toure; Del Sole (dal 55’ Zanimacchia), Marchi, Portanova (dal 55’ Rafia); Brunori (dal 69’ Marques). A disp. Loria, Dadone, Muratore, Mulè, Beruatto, Vrioni. All. Pecchia.

Feralpisalò (4-3-2-1): Liverani; Zambelli (dal 97’ Guidetti), Legati, Rinaldi, Mordini; Altobelli, Pesce, Baldassin (dal 64’ Magnino); Scarsella (dal 75’ Caracciolo), Maiorino; Miracoli (dal 75’ Ceccarelli). A disp. De Lucia, Eguelfi, Tirelli, Bertoli, Hergheligiu. All. Sottili.

La Juventus U23 è la prima finalista della Coppa Italia di Serie C. La squadra di Fabio Pecchia ha rimontato il 2-0 subito all’andata dalla Feralpisalò, riuscendo ad imporsi per 4-0 nella gara di ritorno. Sono stati necessari i tempi supplementari per decretare la squadra qualificata: nei novanta minuti sono andati in gol Marchi e Zanimacchia, che ha anche colpito una traversa in pieno recupero. Lo stesso calciatore si è procurato e ha trasformato il rigore del 3-0, con Rafia che a pochi istanti dal termine ha mandato la Juve U23 in finale.