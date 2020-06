Imolese e Olbia si salvano, il Rende scende in D

Arzignano, Pianese, Rende, Ravenna, Bisceglie e Giana Erminio retrocesse in Serie D; Imolese, Pergolettese, Picerno, Fano, Sicula Leonzio e Olbia salve. Sono questi i verdetti emersi al termine della gara di ritorno dei Playout di Serie C che ha decretato i verdetti definitivi in merito al discorso salvezza/retrocessioni. Il Picerno ha riscattato il ko dell’andata superando per 3-0 il Rende, mentre la Pergolettese conquista la salvezza recupero il doppio svantaggio, da 1-3 a 3-3. Impresa dell’Olbia che segna la rete del pareggio-promozione al minuto 93’ in nove uomini contro 11, condannando alla retrocessione la Giana Erminio. Salve anche Sicula Leonzio, Imolese e Fano.

Playout, i risultati delle gare di ritorno (30 giugno)

Pergolettese-Pianese 3-3

4' Russo (Pe), 10' Rinaldini (Pi), Rinaldini (Pi).; 57’ Manicone (Pi), 66' Brero (Pe), 77' Ciccone (Pe)

4’ rig Perna (G), 45’+3’ Ogunseye (O)

Ravenna-Fano 0-1

34’ Carpani (F)

2′ aut. Origlio (P), 23′ Esposito (P), 55’ Pitarresi (P)

67’ Catania (S)

Playout, i risultati delle gare di andata (27 giugno)