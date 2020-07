La sorpresa più grossa da Bolzano, tutte le altre formazioni di casa hanno invece rispettato il pronostico. Si è concluso il secondo turno dei playoff di Serie C: avanzano Triestina, Alessandria, Ternana, Padova e Potenza, oltre al Novara già qualificato a tavolino per la rinuncia del Pontedera. I rimpianti maggiori sono per Sudtirol e Catania. I primi affrontavano in casa la Triestina e sarebbe bastato loro un pareggio, ma sono stati beffati nel finale da un gol di Brivio. Viceversa, i rossazzurri hanno a lungo accarezzato l'idea dell'impresa a Terni, prima di venir raggiunti a 8 minuti dalla fine. Con un gol dell'ex Empoli Ronaldo il Padova piega il FeralpiSalò nella ripresa. Esulta di misura anche l'Alessandria, al termine di un'emozionante partita (di Gerli, direttamente da centrocampo, il gol della serata) che un Siena mai domo ha tenuto in bilico nonostante oltre un tempo in inferiorità numerica. Pari invece tra Potenza e Catanzaro: la rete di Tulli in pieno recupero non cambia però il verdetto che premia la formazione rossoblù. Le sei qualificate raggiungono Renate, Carpi, Monopoli e Juventus U23 alla fase successiva, che verrà definita tramite sorteggio giovedì 9 luglio.



Playoff, i risultati del secondo turno

Sudtirol-Triestina 0-1

79' Brivio

Alessandria-Siena 3-2

5' Arrighini (A), 13' Gerli (S), 77' Eusepi (A), 82' D'Ambrosio (S), 85' Sartore (A)



Ternana-Catania 1-1

45+1' Biondi (C), 82' Ferrante (T)



Padova-FeralpiSalò 1-0

69' Ronaldo

Potenza-Catanzaro 1-1

21' Murano (P), 95' Tulli (C)