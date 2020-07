Effettuati i sorteggi per comporre il tabellone della fase nazionale dei playoff di Serie C: dal prossimo turno scendono in campo le terze della regular season e la Juventus U23 come vincitrice dalla Coppa Italia di categoria

Playoff di Serie C arrivati alla fase nazionale, dopo la conclusione di quella riguardante i singoli gironi. Si entra nel vivo, dal prossimo turno scendono in campo anche le squadra arrivate al terzo posto nella regular season (Monopoli, Carpi e Renate), oltre alla Juventus U23 vincitrice della Coppa Italia di categoria. Per determinare gli accoppiamenti è stato fatto un sorteggio, con le dieci squadre presenti divise in due urne tra teste di serie e non. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, passerà al turno successivo la squadra di casa. Le cinque vincitrici andranno a comporre il tabellone dei quarti di finale insieme alle seconde della regular season, che sono Bari, Carrarese e Reggio Audace.