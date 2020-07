Playoff Serie C: il tabellone della fase nazionale

I playoff di Serie C sono entrati nella fase nazionale, la più calda degli spareggi che mettono in palio un posto nella Serie B 2020/2021. Dopo le cinque partite del terzo turno, si giocheranno ora i quarti di finale con il ritorno in campo delle squadre arrivate al secondo posto nella classifica della regular season. Entrano dunque in gioco la Carrarese, il Bari e il Reggio Audace, inserite per la prima volta nell'urna del sorteggio che ha determinato gli accoppiamenti per i quarti di finale nonché il cammino verso la finalissima del 22 luglio.