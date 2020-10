Morte Santelli, minuto di silenzio sui campi di C

Jole Santelli , presidente della Regione Calabria scomparsa nella notte all'eta di 51 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio, verrà ricordata durante il prossimo turno del campionato con un minuto di silenzio sui campi calabresi di Serie C (Vibonese-Paganese, sabato ore 15; Catanzaro-Foggia, domenica ore 17.30). Ad annunciarlo è stato Francesco Ghirelli , presidente della Lega Pro. Queste le sue parole: "Il dispiacere e il dolore per la morte della Santelli sono lancinanti. L'avevo conosciuta nella sua esperienza di governo apprezzandone competenza, passione e grande capacità di lavoro. Santelli aveva una profonda sensibilità nel coniugare i temi della prevenzione della salute nella sua Regione con quelli, in questo caso, che le sottoponevo dei club calabresi di Serie C".

"Donna di grande sensibilità, aveva a cuore i club della Calabria"

Ghirelli racconta poi un recente episodio che riguarda la Santelli: "Nei giorni scorsi aveva risposto con un'enorme sensibilità al mio scritto, che era accompagnato dal pallone ufficiale della Serie C su cui sono riprodotti i nomi di ogni regione d'Italia. Per noi questo è il segno del nostro legame con l'intera Italia. Questa la risposta che mi ha inviato: 'Egregio Presidente, nel ringraziare per il gentile pensiero, voglio rappresentarLe l'auspicio che molto presto si possa derogare alle attuali limitazioni e dare la possibilità alle società calcistiche tutte, di poter riprogrammare per una rinascita che sia anche di buon augurio per la ripresa economica ed occupazionale del nostro paese'. Dalla risposta – conclude Ghirelli - si evince quanto Santelli avesse a cuore i club della sua regione. Ora tutti noi, in primis i club di Catanzaro e Vibonese, piangiamo la sua perdita e ci stringiamo ai suoi cari nel dolore".