Altri quattro nuovi casi di positività al coronavirus hanno colpito in queste ore la Juventus Under 23. A comunicarlo è la stessa società bianconera, che ha spiegato sul proprio sito ufficiale come Matteo Bucosse, Wesley e un membro dello staff si trovino già in isolamento fiduciario, in seguito all'esito positivo del tampone effettuato nella giornata di venerdì. Stesso destino è toccato a Radu Dragusin, anche lui calciatore dell'Under 23, rientrato dal ritiro della nazionale rumena dopo aver riscontrato la positività al Covid-19. Sale dunque a 9 il numero degli attualmente positivi nel gruppo squadra della Juventus Under 23, dopo i casi che hanno coinvolto il club nei giorni scorsi.