Serie C, i due recuperi in pay-per-view su Sky

Mercoledì 20 gennaio, alle ore 15, appuntamento con i due recuperi del campionato di Serie C, in diretta pay-per-view su Sky Primafila: Alessandria-Como (Sky Sport 251) e Bisceglie-Casertana (Sky Sport 252)

Continua la programmazione di Sky dedicata alla Serie C. Mercoledì 20 gennaio, appuntamento con due recuperi di campionato, in diretta pay-per-view su Sky Primafila (costo 4,99 euro a partita). Alle ore 15, in campo Alessandria-Como (18^giornata) su Sky Sport 251 e Bisceglie-Casertana (11^giornata) su Sky Sport 252.

Inoltre, ogni martedì alle ore 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q), appuntamento con “Area C”, l’approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con highlights, interviste e commenti sul turno di campionato.

Mercoledì 20 gennaio