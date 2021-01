Psg, Leonardo esce allo scoperto: "Interessati a Messi"

Il direttore sportivo del club francese Leonardo ha parlato di mercato: "Sul futuro con noi di Mbappé e Neymar ho buone sensazioni, ma non devono restare per forza". Poi su Leo Messi: "Grandi giocatori come Messi saranno sempre sul taccuino del Psg, ma questo ovviamente non è il momento per parlarne o per sognarlo. Ma siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la pratica. Anzi no, non siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è riservata nel caso...".