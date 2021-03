Catania-Palermo e le altre gare su Sky della 28^

Fra martedì 2 e giovedì 4 marzo sono 13 i match trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita). Fra questi anche l'86° derby di Sicilia. Catania e Palermo tornano a sfidarsi al Massimino dopo quasi 8 anni (in Serie C il derby manca addirittura da 20)