Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Brescia-Ascoli: risultato LIVE degli ultimi 29' finale di andata dei Playoff di Serie C

live playoff serie c

La finale d'andata dei playoff di Serie C riparte dal 61' sul punteggio di 1-1 dopo la sospensione dovuta all'impraticabilità del terreno di gioco del Rigamonti causata dalla copiosa pioggia scesa su Brescia ieri. Ascoli in vantaggio all'8' con Rizzo Pinna, pari della squadra di Corini con Crespi al 12'. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 19

UNION BRESCIA-ASCOLI 1-1, COSA E' SUCCESSO FINO AL 62'

UNION BRESCIA-ASCOLI 1-1 (si riparte dal 62')

8' Rizzo Pinna (A), 12' Crespi (B)


UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero (C), Silvestri, Rizzo (VC); Armati, Mercati, Mallamo, Boci; Marras, Fogliata; Crespi. Allenatore: Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (VC), Curado (C), Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Milanese, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.

 

LIVE

La partita rinizierà col possesso del Brescia

L'arbitro rimetterà in gioco la palla che verrà data al Brescia, squadra che era in possesso nel momento della sospensione per impraticabilità del terreno di gioco

Le news dal Rigamonti sul recupero di Brescia-Ascoli

Le racconta l'inviato Luca Mastrorilli

Union Brescia-Ascoli: le formazioni del recupero

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero (C), Silvestri, Rizzo (VC); Armati, Mercati, Mallamo, Boci; Marras, Fogliata; Crespi. Allenatore: Corini. 

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (VC), Curado (C), Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Milanese, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.

Quando si gioca il ritorno Ascoli-Brescia

Rimane invariato il programma del match di ritorno al Del Duca di Ascoli in programma domenica 7 giugno alle 18. Tutto da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW

Possibili cambi di formazione? Cosa dice il regolamento

Come stabilisce il regolamento, i due allenatori, oltre ai calciatori già sostituiti, possono stravolgere la formazione. Non è detto, quindi, che i 22 giocatori in campo prima della sospensione del match, saranno gli stessi che entreranno in campo alle 19

Rivivi i primi 61' di Brescia-Ascoli

Gli highlights di Brescia-Ascoli prima della sospensione del match al minuto 61: gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'8' e di Crespi per il Brescia al 12

Le formazioni in campo ieri e il tabellino

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (55' Milanese), D’Uffizi; Gori (55' Chakir). All. Tomei

Dove vedere Brescia-Ascoli

La conclusione di Brescia-Ascoli, partita sospesa ieri al 61', martedì 2 giugno per impraticabilità del terreno di gioco, è visibile in diretta dalle 19 su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Serie C: Altre Notizie

Brescia-Ascoli 1-1 LIVE: si riparte dal 61'

live playoff serie c

La finale d'andata dei playoff di Serie C riparte dal 61' sul punteggio di 1-1 dopo la...

Brescia-Ascoli, gli ultimi 28' oggi alle 19

IL RECUPERO

Gli ultimi 28' della finale di andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli saranno...

Brescia-Ascoli sospesa: si riparte oggi alle 19

playoff serie c

Gara sospesa al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile per la...

Union Brescia-Ascoli, la finale playoff su Sky

guida tv

Ultimi due atti di una stagione lunghissima per la Serie C Sky Wifi. La doppia finale dei playoff...

TFN: penalizzate 4 squadre tra Serie B, C e D

le sanzioni

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE