Brescia-Ascoli: risultato LIVE degli ultimi 29' finale di andata dei Playoff di Serie C
La finale d'andata dei playoff di Serie C riparte dal 61' sul punteggio di 1-1 dopo la sospensione dovuta all'impraticabilità del terreno di gioco del Rigamonti causata dalla copiosa pioggia scesa su Brescia ieri. Ascoli in vantaggio all'8' con Rizzo Pinna, pari della squadra di Corini con Crespi al 12'. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 19
UNION BRESCIA-ASCOLI 1-1 (si riparte dal 62')
8' Rizzo Pinna (A), 12' Crespi (B)
UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero (C), Silvestri, Rizzo (VC); Armati, Mercati, Mallamo, Boci; Marras, Fogliata; Crespi. Allenatore: Corini.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (VC), Curado (C), Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Milanese, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.
La partita rinizierà col possesso del Brescia
L'arbitro rimetterà in gioco la palla che verrà data al Brescia, squadra che era in possesso nel momento della sospensione per impraticabilità del terreno di gioco
Le news dal Rigamonti sul recupero di Brescia-Ascoli
Le racconta l'inviato Luca Mastrorilli
Union Brescia-Ascoli: le formazioni del recupero
UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero (C), Silvestri, Rizzo (VC); Armati, Mercati, Mallamo, Boci; Marras, Fogliata; Crespi. Allenatore: Corini.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (VC), Curado (C), Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Milanese, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei.
Possibili cambi di formazione? Cosa dice il regolamento
Come stabilisce il regolamento, i due allenatori, oltre ai calciatori già sostituiti, possono stravolgere la formazione. Non è detto, quindi, che i 22 giocatori in campo prima della sospensione del match, saranno gli stessi che entreranno in campo alle 19
Rivivi i primi 61' di Brescia-Ascoli
Gli highlights di Brescia-Ascoli prima della sospensione del match al minuto 61: gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'8' e di Crespi per il Brescia al 12
Le formazioni in campo ieri e il tabellino
UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (55' Milanese), D’Uffizi; Gori (55' Chakir). All. Tomei