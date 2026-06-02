Union Brescia-Ascoli, la finale playoff su Sky

Serie C, il calendario della finale playoff su Sky: le partite e gli orariguida tv
Ultimi due atti di una stagione lunghissima per la Serie C Sky Wifi. La doppia finale dei playoff deciderà chi tra Union Brescia o Ascoli giocherà in Serie B nella prossima stagione. Si parte oggi con la sfida del Rigamonti alle 21.15, si chiude con il ritorno in programma al Del Duca domenica 7 giugno alle 18. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, saranno Union Brescia e Ascoli a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie B 2026/27, nella finale playoff della Serie C Sky Wifi, che sarà tutta da seguire su Sky e in streaming su NOW. Oggi alle 21.15, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, i ragazzi di Eugenio Corini ospitano allo stadio Rigamonti i bianconeri guidati da Francesco Tomei. Il ritorno, allo stadio Del Duca di Ascoli, è in programma per domenica 7 giugno alle 18, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con il pre e il postpartita dalle 17.30 e dalle 20 condotti da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, SPAL e Spezia. Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
OGGI 2 GIUGNO
Alle 21.15
- UNION BRESCIA-ASCOLI (Finale andata), in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi
- Bordocampo: Luca Mastrorilli
DOMENICA 7 GIUGNO
Alle 18 (con prepartita alle 17.30)
- UNION BRESCIA-ASCOLI (Finale ritorno), in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti
- Bordocampo: Luca Mastrorilli