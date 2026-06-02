Union Brescia-Ascoli, la finale playoff su Sky

Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, saranno Union Brescia e Ascoli a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie B 2026/27, nella finale playoff della Serie C Sky Wifi, che sarà tutta da seguire su Sky e in streaming su NOW. Oggi alle 21.15, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, i ragazzi di Eugenio Corini ospitano allo stadio Rigamonti i bianconeri guidati da Francesco Tomei. Il ritorno, allo stadio Del Duca di Ascoli, è in programma per domenica 7 giugno alle 18, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con il pre e il postpartita dalle 17.30 e dalle 20 condotti da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, SPAL e Spezia. Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.