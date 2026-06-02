Union Brescia-Ascoli, la finale playoff su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Serie C, il calendario della finale playoff su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Ultimi due atti di una stagione lunghissima per la Serie C Sky Wifi. La doppia finale dei playoff deciderà chi tra Union Brescia o Ascoli giocherà in Serie B nella prossima stagione. Si parte oggi con la sfida del Rigamonti alle 21.15, si chiude con il ritorno in programma al Del Duca domenica 7 giugno alle 18. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, saranno Union Brescia e Ascoli a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la Serie B 2026/27, nella finale playoff della Serie C Sky Wifi, che sarà tutta da seguire su Sky e in streaming su NOW. Oggi alle 21.15, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, i ragazzi di Eugenio Corini ospitano allo stadio Rigamonti i bianconeri guidati da Francesco Tomei. Il ritorno, allo stadio Del Duca di Ascoli, è in programma per domenica 7 giugno alle 18, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con il pre e il postpartita dalle 17.30 e dalle 20 condotti da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, SPAL e Spezia. Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

OGGI 2 GIUGNO 

Alle 21.15  

  • UNION BRESCIA-ASCOLI (Finale andata), in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi 
  • Bordocampo: Luca Mastrorilli 

DOMENICA 7 GIUGNO 

Alle 18 (con prepartita alle 17.30)  

  • UNION BRESCIA-ASCOLI (Finale ritorno), in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti 
  • Bordocampo: Luca Mastrorilli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Union Brescia-Ascoli, la finale playoff su Sky

guida tv

Ultimi due atti di una stagione lunghissima per la Serie C Sky Wifi. La doppia finale dei playoff...

TFN: penalizzate 4 squadre tra Serie B, C e D

le sanzioni

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa per...

Brescia-Ascoli sarà la finale dei playoff di C

PLAYOFF SERIE C

L'Union Brescia e l'Ascoli conquistano la finale dei playoff di Serie C. Dopo il pareggio...

Ascoli-Catania 4-0 e Salernitana-Brescia 1-1

playoff serie c

Successo dell'Ascoli contro il Catania nell'andata della semifinale dei playoff di Serie C: la...

Serie C, le semifinali playoff su Sky

guida tv

Fasi finali della stagione della Serie C SkyWifi: resta da decidere quale tra le squadre rimaste...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE