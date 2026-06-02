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Brescia-Ascoli, il risultato in diretta LIVE della finale playoff Serie C

live playoff serie c

Dopo un avvio con grande attenzione da parte di entrambe le squadre, match che si stappa grazie al vantaggio ascolano segnato da Rizzo Pinna. Dopo una manciata di minuti il Brescia pareggia con una zampata del solito Crespi. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

UNION BRESCIA-ASCOLI 1-1

8' Rizzo Pinna (A), 12' Crespi (B)
 

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini. 

 

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei

 

Ammoniti: De Maria

LIVE

47' - La prima azione pericolosa della ripresa è del Brescia con una conclusione di Armati disinnescata ancora una volta dall'ottimo Vitale

inizia il secondo tempo!

Union Brescia-Ascoli 1-1

Si riparte al Rigamonti

Le squadre stanno tornando in campo

Continua a piovere copiosamente a Brescia anche se per ora il terreno di gioco regge egregiamente

intervallo!

Union Brescia-Ascoli 1-1

45' - Due minuti di recupero

43' - Adesso è l'Ascoli che prova a terminare in attacco la prima frazione di gioco

ammonizione!

40' - D'Uffizi va in profondità con Gori in uscita, finisce giù ma viene ammonito per simulazione

38' - Prova a chiudere in attacco il primo tempo il Brescia

37' - Brescia vicinissimo al vantaggio con una gran girata di Crespi da distanza ravvicinata e gran risposta di Vitale che devia la conclusione dell'attaccante di casa

34' - Dopo una fase centrale con ritmi molto elevati, momento di rallentamento per le squadre che provano a studiare la situazione

ammonizione!

31' - Ammonito De Maria

29' - Adesso è il Brescia a fare la partita e a provare con il possesso palla, anche se l'Ascoli gioca con grande personalità e con molta attenzione difensiva

22' - Si rivede anche l'Ascoli in zona offensiva con una buona azione individuale di D'Uffizi che entra in area ma si allunga troppo il pallone e Gori può intervenire

22' - Nuovo tentativo da parte del Brescia con una conclusione di Mercati, attento Vitale che blocca senza grosse difficoltà

20' - Non rinuncia alla costruzione dal basso l'Ascoli che rischia qualcosina sulla una pressione molto alta da parte del Brescia

19' - Il Brescia protesta per un possibile fallo di Vitale su Crespi in area di rigore ma l'arbitro lascia proseguire

17' - E' come se la gara in qualche modo si fosse stappata con le due reti ravvicinate, adesso le squadre sembrano aver vinto la tensione di inizio gara e si affrontano in modo più aperto

GOL!

12' - Pareggia il Brescia: gol di Crespi

Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Silvestri va più in alto di tutti e colpisce, la palla carambola nei pressi della linea di porta e Crespi è il più lesto di tutti a spingere il pallone in rete per il pari del Brescia

11' - Immediata la risposta del Brescia che si riversa all'attacco e con una buona incursione di Mercati da sinistra guadagna un prezioso calcio d'angolo

GOL!

8' - Ascoli in vantaggio: segna Rizzo Pinna

Silipo da destra punta l'area di rigore e lascia partire un tiro cross con la palla che sbatte sul palo e arriva sui piedi di Rizzo Pinna che da due passi la mette dentro

6' - Gioco particolarmente spezzettato in questo avvio, la posta in palio è alta, nessuno vuole scoprirsi più di tanto

2' - Inizio di gara con l'Ascoli che prova a controllare il possesso palla, Union Brescia sotto la linea della palla e molto attento a non concedere spazi

calcio d'inizio!

Union Brescia-Ascoli 0-0

Si parte al Rigamonti

Squadre in campo, manca pochissimo all'inizio di Union Brescia-Ascoli

Tutto pronto al Rigamonti

La formazione dell'Ascoli in grafica

Le formazioni ufficiali

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei

Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionato

Manca solo una squadra e poi la lista delle partecipanti alla prossima Serie B sarà completa. Dopo la retrocessione dalla A della Cremonese, ora si attende l'ultimo verdetto: la vincente dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli. Si è aggiunto al gruppo il Catanzaro che ha perso nella finale playoff di Serie B contro il Monza. Al momento in B sono sicure 19 su 20

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Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/27

L’Official Match Ball, nato dalla collaborazione fra Decathlon e Serie C, si basa sulla stessa piattaforma tecnica sviluppata per i campionati professionistici francesi Ligue 1 e Ligue 2. Frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo con il coinvolgimento di 287 giocatori, il pallone garantisce traiettoria stabile, controllo costante e affidabilità in ogni condizione di gioco. Al centro della partnership, un’idea di calcio radicata nei territori e nelle persone

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Il tabellone dei playoff di Serie C

Terminate le semifinali dei playoff di Serie C: Brescia e Ascoli si sono qualificate all'ultimo e decisivo atto. L'Union ha eliminato la Salernitana vincendo 2-0 il match di ritorno, l'Ascoli ha gestito il 4-0 dell'andata perdendo solo 2-1 a Catania. Finale ora in programma il 2 e il 7 giugno, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW: Qui il tabellone e tutto quello che c’è da sapere

Il TABELLONE dei playoff di Serie C

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TFN, penalizzazioni per Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa per violazioni amministrative. Le penalizzazioni saranno scontate nella prossima stagione. Improcedibile il deferimento della Ternana, mentre la posizione della Triestina verrà discussa il 4 giugno

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Statistiche e curiosità

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, le due squadre vedono un bilancio abbastanza netto di risultati nei loro scontri diretti: 20 vittorie Ascoli, 10 Brescia e 19 pareggi fanno pendere l'ago della bilancia a favore dei marchigiani.

Le sfide più recenti tra le due squadre

In epoca recente, tra l'annata 2020/2021 e quella 2023/2024, un totale di 8 partite: 4 terminate in pareggio, 2 con l'Ascoli vittorioso e 2 con i tre punti al Brescia.

Il precedente della stagione 2018-19

Stagione 2018/2019: il Brescia è la capolista solitaria della Serie B, e sogna il ritorno in Serie A. E' il 1 maggio e il destino vuole che si giochi proprio Brescia-Ascoli. I biancoblù hanno a disposizione il match point per la massima serie. Al minuto 36 ci pensa Dessena a portare avanti i lombardi, il Rigamonti esplode e la promozione è aritmetica: il Brescia torna in Serie A.

Brescia e Ascoli, entrambe seconde nei rispettivi gironi

Come l’Union, i marchigiani hanno messo piede nei quarti dei play off, beneficiando del vantaggio acquisito con il secondo posto in classifica nella stagione regolare. Hanno eliminato il Potenza (1-0 in casa dopo lo 0-0 dell’andata) e soprattutto il Catania, con un roboante 4-0 in casa e una sconfitta indolore per 2-1 nel ritorno di ieri.

L'Union Brescia nel fortino del Rigamonti

La squadra lombarda arriva al match con numeri importanti tra le mura amiche: nove risultati utili consecutivi, frutto di sei vittorie e tre pareggi. Un rendimento che conferma la solidità dell’Union  Brescia nel proprio stadio e che rappresenta un ostacolo significativo per l’Ascoli.

L'Ascoli 'zoppica' un po' in trasferta

Il momento in trasferta della formazione marchigiana non è dei più brillanti. Nelle ultime tre gare lontano da casa sono arrivati un pareggio e due sconfitte. L’ultimo successo esterno risale all’11 aprile, quando l’Ascoli si impose per 3-0 sul campo del Forlì.

Lo score di Di Loreto in Serie C

Sono 37 le gare dirette da Marco Di Loreto in Serie C, nel corso delle quali ha estratto 168 cartellini gialli, 4 doppi gialli, 12 rossi e concesso 11 calci di rigore.

Di Loreto, il precedente con l'Union Brescia

Di Loreto ha già diretto l’Union Brescia nel corso di questa stagione, nel pareggio interno per 1-1 contro il Novara: in quell’occasione ha estratto 6 cartellini gialli e un doppio giallo.

Di Loreto, il precedente con l'Ascoli

Un solo precedente anche con l’Ascoli, sempre nel corso dell’attuale annata: il successo per 3-0 sul campo del Forlì, gara nella quale ha ammonito quattro calciatori.

Il regolamento in caso di pareggio dopo la doppia sfida

In caso di pareggio al termine del doppio confronto, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

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