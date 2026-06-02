Terminate le semifinali dei playoff di Serie C: Brescia e Ascoli si sono qualificate all'ultimo e decisivo atto. L'Union ha eliminato la Salernitana vincendo 2-0 il match di ritorno, l'Ascoli ha gestito il 4-0 dell'andata perdendo solo 2-1 a Catania. Finale ora in programma il 2 e il 7 giugno, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW: Qui il tabellone e tutto quello che c’è da sapere