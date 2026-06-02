Brescia-Ascoli, data e orario del recupero della finale Playoff di Serie C

Brescia-Ascoli, data e orario del recupero della finale Playoff di Serie CIL RECUPERO
Gli ultimi 28' della finale di andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli saranno giocati domani mercoledì 3 giugno a partire dalle 19. Il match era stato sospeso in via definitiva al 62' a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco del Rigamonti per la copiosa pioggia scesa su Brescia. Si ripartirà dal punteggio di 1-1 (reti di Rizzo Pinna e Crespi). In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Una bellissima partita per 45' nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match. Union Brescia-Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C è stata sospesa al 62' sul punteggio di 1-1 maturato nei primi 12' grazie ai gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'8' e di Crespi, per il Brescia al 12'. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva. Nonostante un tentativo di sopralluogo insieme ai capitani, il direttore di gara, resosi conto della mancanza delle condizioni minime per giocare ha deciso di non far disputare gli ultimi 28' (più eventuale recupero).
Quando verrà conclusa la gara?
Il match verrà, dunque, portato a conclusione domani, mercoledì, 3 giugno a partire dalle 19. Si ripartirà, così come da regolamento, dal punteggio di 1-1 e verranno giocati gli ultimi 28' di gara a cui verrà aggiunto l'eventuale recupero maturato fino a quel momento e quello che maturerà fino al 90'. Rimane invariato il programma del match di ritorno al Del Duca di Ascoli in programma domenica 7 giugno alle 18. Tutto da seguire su Sky e in streaming su NOW