Brescia-Ascoli, data e orario del recupero della finale Playoff di Serie C

Gli ultimi 28' della finale di andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli saranno giocati domani mercoledì 3 giugno a partire dalle 19. Il match era stato sospeso in via definitiva al 62' a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco del Rigamonti per la copiosa pioggia scesa su Brescia. Si ripartirà dal punteggio di 1-1 (reti di Rizzo Pinna e Crespi). In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW