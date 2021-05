Il Perugia torna in Serie B dopo un anno

261 giorni dopo il Perugia torna in Serie B. Gli umbri si uniscono a Ternana e Como, già promosse, grazie al trionfo nel girone B di Serie C. Un successo arrivato dopo la vittoria contro la Feralpisalò nell'ultima giornata di campionato: 2-0 il risultato finale con i gol di Elia e Bianchimano. Il Perugia chiude così con 79 punti in classifica, gli stessi del Padova. Ad accedere in Serie B, però, è la squadra allenata da Fabio Caserta grazie al vantaggio negli scontri diretti (3-0 all'andata in favore degli umbri; 1-0 al ritorno per i veneti).