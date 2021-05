Playoff Serie C, il calendario del primo turno

Via al tabellone dei playoff: nove partite in gara unica per il primo turno, chi vince va avanti. Apre il programma stasera Cesena-Mantova, otto gare domenica in diretta su Sky in pay per view

La corsa alla promozione attraverso i playoff sta per cominciare in Serie C. Si inizia dal primo turno, quello in cui partecipano 18 squadre, le classificate dal quinto al decimo posto nella classifica dei due gironi dove non c'è la migliore quarta. Ci si affronterà in gara unica: chi vince accede al secondo turno dove poi comporranno il tabellone anche le due peggiori quarte e la quinta del girone dove non c'è la migliore quarta.