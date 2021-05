I campani piegano l'Empoli, tris dei biancorossi in casa del Cosenza. Negli ultimi novanta minuti sarà lotta a due per la promozione in Serie A. Retrocedono in Serie C Reggiana e Pescara Condividi:

Salernitana o Monza. Sarà una delle due la seconda squadra promossa in Serie A. È questo il verdetto della 37^ giornata di Serie B che taglia fuori il Lecce dalla corsa per la promozione diretta dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggina. Non sbagliano, invece, le altre concorrenti. La Salernitana ha battuto per 2-0 l'Empoli, già promosso in Serie A, con i gol di Bogdan e Anderson. Tutto nell'ultimo quarto d'ora, invece, per il Monza che ha piegato il Cosenza con le reti di Balotelli, D'Errico e Diaw. I campani mantengono due punti di vantaggio sui biancorossi a 90 minuti dal termine del campionato.

Retrocedono Pescara e Reggiana leggi anche Mancosu operato per un tumore: "Orgoglioso di me" Nella parte bassa della classifica arrivano brutte notizie per Pescara e Reggiana. Le due società, infatti, sono aritmeticamente retrocesse in Serie C e si aggiungono alla Virtus Entella, già retrocessa e sconfitta per 3-1 dal ChievoVerona. Il Pescara, che torna in terza serie dopo undici anni, ha perso per 3-0 contro la Cremonese: a segno Ciofani, Nardi e Valzani. Gli emiliani, invece, salutano la Serie B dopo appena un anno. La formazione di Alvini perde per 2-1 al Mapei Stadium contro la Spal, ancora in lotta per un posto nei play-off grazie ai gol di Esposito e Strefezza. Per decretare la quarta retrocessa sarà decisivo il match nel prossimo turno tra Pordenone e Cosenza: i calabresi potranno giocare i play-out solo in caso di vittoria contro i friulani che hanno pareggiato 0-0 contro il Venezia.