Playout Serie C, oggi le partite di andata

Si giocano oggi pomeriggio le partite di andata dei playout di Serie C: nel girone B in campo con Fano-Imolese e Ravenna-Legnago, nel gruppo C è tempo di Bisceglie-Paganese. Sono già retrocesse in D Pistoiese, Lucchese, Livorno, Arezzo e Cavese

Due partite, 180 minuti, un solo obiettivo: la permanenza nella categoria. Tempo di playout in Serie C, con tre partite in calendario nel pomeriggio di sabato 15 maggio per il turno di andata. Un numero di incroci ridotto, determinato dall'esclusione del Trapani dal girone C e dallo svantaggio superiore agli otto punti accumulato rispetto alle squadre che li precedevano da Pistoiese e Lucchese, che nel girone A hanno seguito il Livorno tra i club retrocessi. Con Arezzo (girone B) e Cavese (girone C) già in D, vanno identificate altre tre squadre che saluteranno il calcio professionistico. Nel girone B si giocheranno Legnago-Ravenna e Imolese-Fano, mentre nel girone C c’è in programma il match Bisceglie-Paganese. Tutte le partite si disputeranno sui 180 minuti tra andata e ritorno.