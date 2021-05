Playoff Serie C, calendario e partite del 2° turno

Completato il tabellone del secondo turno dei playoff di Serie C: la Virtus Verona ha superato la Triestina e affronterà la Feralpisalò. Tra le sfide in programma quest'oggi spicca il derby pugliese tra Bari e Foggia (ore 17:45), interessanti anche Pro Vercelli-Juventus Under 23 (17:30) e Juve Stabia-Palermo (17:30). Ecco il programma completo