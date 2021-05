Avanti Bari e Palermo. Matelica, 2-3 al 98’

Gol ed emozioni non mancano nemmeno per il secondo turno dei playoff di Serie C, l’ultimo prima di passare alla fase nazionale. Vittoria autorevole del Bari nel derby pugliese col Foggia, con i biancorossi che s’impongono per 3-1 con la doppietta di D’Ursi. Ottimo risultato anche per il Palermo che vince a Castellammare contro la Juve Stabia. Successo per cuori forti del Matelica sul campo del Cesena: il punteggio che cambia due volte nei minuti di recupero e alla fine premia gli ospiti. Avanti anche la Pro Vercelli (1-0 alla Juventus U23), l’Albinoleffe (2-1 al Grosseto) e la Feralpisalò, unica a pareggiare in casa con la Virtus Verona.