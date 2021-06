Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha annunciato che il campionato di Serie C 2021-2022 inizierà il prossimo 29 agosto e si concluderà il 24 aprile. Il primo turno della Coppa Italia di categoria si disputerà il 13 o 14 agosto

Il campionato di Serie C 2021-2022 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. È questo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in videoconferenza. Durante la riunione è stato affrontato il tema relativo alla verifica delle domande di ammissione al prossimo campionato, il cui termine si è chiuso alla mezzanotte del 28 giugno 2021, mentre per le società neopromosse dalla D vi sarà tempo fino al prossimo 5 luglio. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di certificare alla FIGC che 50 domande complete sono state regolarmente presentate, mentre una domanda è stata depositata priva della necessaria fideiussione.