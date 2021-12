Testa a testa Reggiana-Modena: vincono entrambe

Dopo le partite del sabato del Girone A, che ha visto il Padova fermato sullo 0-0 sul campo del Vecomp Verona e con il Sudtirol che mercoledì contro la Triestina potrà allungare ancora in classifica, la domenica ha visto protagonisti gli altri due gironi della Serie C. Nel Girone B continua il testa a testa tra Reggiana e Modena, uscite entrambe con tre punti da questa giornata. Tutto facile per la Reggiana, che travolge 5-0 il Teramo, più complicato il successo per il Modena, che passa 2-1 in rimonta sul campo del Pontedera. Nel Girone C finisce 0-0 il big match tra Palermo e Bari, mentre il Foggia riesce a riagguantare l'Avellino nei minuti di recupero (2-2). Colpo del Monopoli, che vince 2-1 in trasferta contro la Fidelis Andria e sale al secondo posto in classifica. Ecco tutti i risultati di giornata.