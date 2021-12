Il Cesena diventa americano. Il 60% a Aiello&Lewis

Sarà una storia di tutto rispetto (a partire dalle 13 le stagioni passate in Serie A), un centro sportivo appena rimesso a nuovo e uno stadio, il Manuzzi, che non ha niente da invidiare a tanti impianti della massima serie, e, in tempi normali quasi sempre pieno. Aggiungiamoci il terzo posto in classifica in Serie C e l'affare è fatto. Il club bianconero, rinato nel 2018 dopo un brutto fallimento che lo ha trascinato nei Dilettanti è stato portato fin qui da una cordati di soci, per la maggioranza di Cesena e tifosi del Cesena. Che oggi hanno "lasciato" per la prima volta il Cavalluccio nelle mani di una società che non parla romagnolo. Un'operazione -da 1,8 milioni di euro- durata alcuni mesi e giunta oggi al gran finale.