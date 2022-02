In gara all'Ariston in coppia con Mahmood cantando "Brividi", brano dal successo inedito su Spotify, il 18enne bresciano è già diventato una star nella musica ma nel suo passato c'è il calcio. Cresciuto nel settore giovanile della Feralpisalò (squadra iscritta alla Serie C) prima di passare alla Vighenzi Padenghe, Riccardo Fabbriconi era per tutti 'Fabbro'. E l'ex squadra fa ovviamente il tifo per lui