Catania: anche la seconda asta andata deserta

Questo venerdì 4 marzo poteva essere una giornata importante per il Catania. Oggi, infatti, era in atto la seconda asta telematica per l'acquisizione del club dopo il fallimento annunciato lo scorso 22 dicembre. Ma come in occasione della prima asta, tenutasi lo scorso 11 febbraio, anche in quest'occasione "il bene non è stato aggiudicato": l'asta è andata di nuovo deserta per mancanza di domande di partecipazione. La notizia è stata divulgata dalla presidenza del Tribunale di Catania, guidata dal giudice Francesco Mannino. Di seguito, il testo del comunicato: "Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna l'udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania s.p.a. è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione, peraltro, non risultando accreditata, sul conto della procedura, alcuna somma a titolo di cauzione".