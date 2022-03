Continua il calo dei contagi in Italia

Per la quinta settimana consecutiva si è confermato nel nostro Paese il trend in calo dei nuovi casi di Covid-19. Anche i decessi si confermano in diminuzione. Un quadro in costante miglioramento anche se la pandemia, come ricordato dagli esperti, non è finita e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha invitato a non abbassare la guardia