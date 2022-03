Il Modena batte l'Ancona e allontana la Reggiana

Partita chiusa nel primo tempo, il primo posto resta al sicuro

Altra vittoria per 3-0 per il Modena di Tesser dopo quella della scorsa settimana sul campo della Vis Pesaro. I gialloblù dominano in casa contro l'Ancona-Matelica, chiudendo la pratica ancor prima della fine del primo tempo. Il risultato si sblocca al quarto d'ora, grazie al gol di Armellino con un tiro volo di destro da dentro l'area di rigore. Raddoppio che arriva tre minuti dopo, con uno splendido tiro da fuori di Tremolada, finito all'incrocio dei pali. Al 38' poi la partita è stata definitivamente chiusa, con il gol di Magnino di testa. Nel secondo tempo l'Ancona ci prova ma il Modena controlla e blinda la vittoria. Grazie a questi tre punti, i gialloblù consolidano il primo posto nel girone B di Serie C, rispondendo alla vittoria della Reggiana che domenica si era portata a -2. A quattro giornate dal termine, il Modena quindi resta al comando del campionato, con cinque lunghezze dalla Reggiana seconda. Domenica prossima per gli uomini di Tesser in programma c'è la trasferta di Pistoia contro la Pistoiese terzultima, mentre l'Ancona-Matelica di Colavitto ospiterà in casa il Gubbio.