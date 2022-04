Il presidente biancorosso dopo la promozione in Serie B al nostro Francesco Modugno: "Viene voglia di non lasciare questi tifosi? Sì... vedremo". E aggiunge: "Questo gruppo l'ha meritata, alle spalle c'è un grandissimo lavoro di squadra". Poi il messaggio a papà Aurelio per la lotta scudetto: "Io ho riportato il Bari in B, adesso vedremo il Napoli"

Quattro anni dopo l'ultima volta il Bari torna in Serie B. Dal fallimento al ritorno tra i cadetti, una rinascita che ha visto come protagonista Luigi De Laurentiis : "Sono felicissimo, sono quattro anni di duro lavoro - spiega il presidente del Bari - Sono emozionato perché ci abbiamo messo tanto per riportare la piazza dove meritava". De Laurentiis ha ripercorso le tappe che hanno portato il Bari alla vittoria del campionato. Sacrifici e affetto per la piazza che potrebbero incidere anche sul futuro: " Viene voglia di non lasciare? È così, vedremo - prosegue - Ci abbiamo messo il cuore e la faccia, questo gruppo l'ha meritata. È stato un grandissimo lavoro di squadra".

"Doppietta Napoli-Bari? Sarebbe un regalo pazzesco"

Tra chi ha fatto i complimenti al Bari per la promozione c'è Aurelio De Laurentiis: "Grande lavoro a Bari - scrive il presidente del Napoli su Twitter - Complimenti a mio figlio Luigi, allo staff e alla squadra per questa promozione in serie B. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico". Immediata la risposta del figlio Luigi: "Sono felice delle sue parole, siamo una famiglia anche nel lavoro. Faccio i complimenti anche a lui per la vittoria con l'Atalanta". Bari in B e scudetto al Napoli? Luigi De Laurentiis spera e lancia un messaggio al padre: "Sarebbe un regalo pazzesco. Io ce l'ho fatta, vedremo il Napoli. Papà, adesso tocca a te".