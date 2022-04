13/21 ©LaPresse

REGGINA 2015/16



Già in Serie C ed evitata la retrocessione tra i dilettanti grazie ai playout, la società calabrese non può iscriversi al campionato di Lega Pro a causa dei debiti. Ricomincerà dai dilettanti trovando subito la promozione: dopo altre cinque stagioni in C, ha ritrovato la Serie B nel 2020.