Festa Sudtirol: vittoria e promozione in Serie B

Tre punti ottenuti grazie al successo in trasferta contro la Triestina che hanno dato il via alla festa per la promozione in Serie B. A festeggiare al termine della 38^ e ultima giornata del girone A di Serie C è il Sudtirol, che chiude al primo posto il proprio raggruppamento e ottiene così la promozione diretta in Serie B. A decidere il match a favore della squadra allenata da Ivan Javorcic è stata una doppietta (0-2 il finale) di Casiraghi, autore di una rete per tempo. Un trionfo arrivato al termine di un lungo testa a testa con il Padova (il destino era in mano al Sudtirol a cui bastava vincere per avere l’aritmetica certezza del primo posto), che in questa ultima giornata è stato sconfitto per 2-1 dalla Virtus Verona. La formazione allenata da Oddo cercherà ora di ottenere la promozione attraverso i playoff: spareggi per la Serie B ai quali si sono qualificate anche Feralpisalò, Renate, Triestina, Lecco, Pro Vercelli, Juventus U23, Piacenza, Pergolettese e Pro Patria (qualificata nonostante l’undicesima posizione, visto che il Padova ha vinto la Coppa Italia di categoria liberando un posto). Playout invece per Trento, Pro Sesto, Seregno e Giana Erminio; ultimo e retrocesso in Serie D il Legnago.